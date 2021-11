Colas : Résultat net de 127 ME au 30 septembre 2021

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires consolidé s'élève à 9,8 milliards d'euros au 30 septembre 2021, en croissance de 8% par rapport au 30 septembre 2020. Le chiffre d'affaires ressort à 4,5 milliards d'euros en France (+13%) et 5,3 milliards d'euros à l'international (+4% et +5% à périmètre et change constants).



Le carnet de commandes est de 9,6 milliards d'euros à fin septembre 2021, en hausse de 4% à change constant sur un an.



Le résultat opérationnel courant s'inscrit à 233 millions d'euros, en hausse de 109 millions d'euros par rapport au 30 septembre 2020. Le résultat net part du Groupe ressort à 127 millions d'euros, à comparer à 20 millions d'euros à fin septembre 2020, et à 140 millions d'euros à fin septembre 2019.



' Le groupe anticipe un chiffre d'affaires 2021 significativement supérieur à celui de l'année 2020, sans toutefois retrouver le niveau atteint en 2019. La marge opérationnelle courante de l'année 2021 devrait s'établir en hausse par rapport à celle réalisée en 2019 (3,2% du chiffre d'affaires consolidé), avec l'objectif d'atteindre 4% en 2023 ' indique la direction.



