Colas : Réceptionne deux navires pour le marché européen

(CercleFinance.com) - Afin de répondre aux évolutions majeures du marché mondial du bitume, Colas annonce se doter de deux nouveaux navires dimensionnés pour le marché européen.



Le premier navire vient d'être livré et le second arrivera en août, afin de desservir principalement le réseau de terminaux de Continental Bitumen, filiale du Groupe.



Avec ces deux navires, le Groupe disposera des moyens nécessaires à la sécurisation long terme de ses approvisionnements ainsi que de ceux de ses clients, tout en s'assurant un rôle de premier plan sur le marché du bitume en Europe.



D'une capacité unitaire de 20 000 tonnes, ces navires ont une longueur de 168,7 mètres et un tirant d'eau de 9,2 mètres, répondant aux besoins de ce marché.





Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel