Colas : Nomination d'une nouvelle directrice administration

Colas annonce la nomination de Valérie Agathon en tant que Directrice Administration, Finance et Stratégie du Groupe.

Elle rejoint le Comité stratégique et le Comité de direction générale.



Valérie Agathon a intégré le Groupe Bouygues en 2009, en qualité de Directrice des relations investisseurs, puis de Directrice stratégie et développement.



En 2019, elle rejoignait Colas en tant que Directrice financière des business units Matériaux et Bitume.



