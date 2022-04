Colas : Contrat pour la construction d'un métro au Caire

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Colas annonce que sa filiale ferroviaire, Colas Rail, mandataire d'un groupement avec Orascom Construction et Thalès, a signé un contrat avecMitsubishi Corporation pourla construction de la première phase de la ligne 4 du métro du Caire.



Le groupement réalisera les systèmes ferroviaires, voies et dépôts pour un montant total de 650 millions d'euros, dont 159 millions pour Colas Rail.



Cette nouvelle ligne du métro du Caire reliera la gare Hadayek El Ashgar située dans la Ville du 6 Octobre à celle d'El Malek El Saleh, dans le Nouveau Caire. D'une longueur de 19 km, elle comprendra 16 stations et desservira notamment les sites emblématiques que sont le Grand Musée Egyptien et les pyramides de Gizeh.



Acteur majeur de la réalisation du métro du Caire depuis 1980, Colas a déjà participé à la construction des lignes 1 et 2 et livré la deuxième phase de la ligne 3 en août dernier.





