Colas : Confirme ses objectifs sur l'exercice 2023

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires consolidé s'élève à 6,8 milliards d'euros au 1er semestre 2023, en croissance de 4% par rapport au 1er semestre 2022 (+6% à périmètre et change constants).



L'activité du 1er semestre est de 3,0 milliards d'euros en France et 3,8 milliards d'euros à l'international (respectivement +1% et +9% à périmètre et change constants).



Le carnet de commandes s'élève au niveau historique de 14,1 milliards d'euros à fin juin 2023, en hausse de 9% sur un an et de 11% à change constant et hors principales acquisitions et cessions.



Le Résultat Opérationnel Courant des Activités (ROCA) s'inscrit à -127 millions d'euros au 1er semestre 2023, soit une amélioration de 29 millions d'euros par rapport au 1er semestre 2022.



Le résultat net part du Groupe ressort à -137 millions d'euros, à comparer à -132 millions d'euros à fin juin 2022.



Colas confirme son objectif de progression du résultat opérationnel courant des activités (ROCA) et du résultat opérationnel courant en 2023 par rapport à 2022.



