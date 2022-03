Clasquin : RNPG plus que triplé en 2021

(CercleFinance.com) - Clasquin publie un résultat net part du groupe (RNPG) en croissance de 240% à 17,4 millions d'euros et un excédent brut d'exploitation multiplié par 2,3 pour atteindre 38,2 millions, pour une marge commerciale brute en progression de 60% à 121,9 millions.



Le groupe explique cette progression par la très forte hausse des volumes et des conditions de marché inédites ayant entraîné une explosion des taux de fret, une complexité accrue dans le traitement des opérations et le développement d'offres nouvelles (charters...).



La société de transport et de logistique internationale ajoute que son conseil d'administration, réuni le 21 mars dernier, a décidé de proposer à l'assemblée générale mixte du 9 juin un dividende de 3,70 euros par action.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur CLASQUIN en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok