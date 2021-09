Clasquin : Oddo relève sa cible après un point d'activité

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réaffirme sa recommandation 'surperformance' sur Clasquin avec un objectif de cours relevé de 55 à 65 euros, au lendemain d'une 'très bonne publication' de la société de services de logistique et de transport, au titre de son premier semestre 2021.



Le bureau d'études relève son scénario 2021 et attend à présent une marge brute de 90 millions d'euros (au lieu de 87 millions) et un ROC de 11,7 millions (contre 11 millions) soit une MOC de 13% (au lieu de 12,7%).



'La forte dynamique enclenchée au premier semestre devrait perdurer au second semestre avec d'une part des taux de fret qui devraient rester sur des niveaux élevés et d'autre part des volumes qui devraient repartir à la hausse avec la reprise globalisée', estime-t-il.



