Clasquin : Le titre profite de performances 'historiques'

(CercleFinance.com) - Le spécialiste français de la logistique Clasquin s'inscrit en nette hausse jeudi à la Bourse de Parus suite à la publication de performances 2022 'historiques', même si le groupe a prévenu que son marché était désormais 'en voie de normalisation'.



A 140 millions d'euros, la marge commerciale brute a poursuivi sa croissance (+14,9%) l'an dernier grâce à l'acquisition de nouveaux clients (prise de parts de marché) et au développement de l'activité avec le portefeuille clients existant, indique le groupe dans un communiqué.



Son résultat net part du groupe a lui progressé de 25,4% en raison d'une baisse des frais financiers et d'une amélioration du résultat de change.



Après une année 2021 marquée par le dysfonctionnement des chaines logistiques mondiales, le groupe évoque des conditions de marché 'en voie de normalisation' depuis le second semestre de l'exercice écoulé.



Il précise que cette évolution s'est accompagnée d'une baisse des volumes des marchandises transportées en aérien et en maritime au niveau du marché mondial, et d'une chute des taux de fret.



Pour 2023, le groupe dit tabler sur une activité en volumes supérieure au marché, mais sur des marges unitaires en baisse en lien avec la normalisation du marché.



Suite à ces annonces, le titre gagne plus de 3% dans un marché parisien qui s'inscrit en léger repli.



