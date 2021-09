Clasquin : Kepler Cheuvreux relève son objectif

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Kepler Cheuvreux a relevé jeudi son objectif de cours sur Clasquin, porté de 49 à 65 euros suite à l'annonce par le spécialiste de la logistique d'une croissance 'spectaculaire' au deuxième trimestre.



L'intermédiaire financier explique que le groupe de transport continue de bénéficier de la forte reprise du marché du fret ainsi que de la vigueur des tarifs d'affrètement, comme l'illustre le bond de 50% de sa marge commerciale brute sur le trimestre écoulé.



Dans sa note, l'analyste fait remarquer que le groupe français est désormais revenu à des niveaux d'activité et de résultats supérieurs à ceux de l'exercice 2019.



'Les perspectives en termes de demande et d'approvisionnement apparaissent favorables pour Clasquin, ce qui laisse entrevoir un second semestre de nouveau très solide', ajoute-t-il.



'Dans cet environnement de marché particulièrement porteur, Clasquin fait encore une fois mieux que ses concurrents', conclut Kepler, qui maintient dans la foulée sa recommandation d'achat sur le titre.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.