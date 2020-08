Clasquin : Entouré après un point d'activité

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Clasquin bondit de 10% au lendemain de la publication par la société d'ingénierie en transport et logistique, d'une marge brute stable en comparaison annuelle, à 36,1 millions d'euros au premier semestre 2020, là où Oddo BHF anticipait 34 millions (-5,8%).



'Cette bonne publication démontre une fois de plus l'excellente gestion de la société et la bonne résilience de son business model (forte flexibilité) lui permettant de continuer à surperformer dans un contexte peu évident', réagit l'analyste, qui passe à 'achat' sur le titre.



Oddo BHF note aussi que sur l'ensemble de l'année, le management s'attend à un niveau d'activité en ligne avec les prévisions actuelles de l'OMC, qui anticipe à date une baisse du commerce mondial comprise entre -10% et -15% (entre -13% et -32% attendu fin avril).



