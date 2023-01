Clasquin : En négociations pour une acquisition au Maroc

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Clasquin indique être entré en négociations exclusives pour l'acquisition des 63,57% du capital et des droits de vote de Timar détenus par les membres du groupe familial Puech, acquisition qui serait suivie par une OPA obligatoire sur le solde du capital.



Groupe marocain coté à Casablanca, présent en propre en Europe, au Maghreb et en Afrique de l'Ouest, Timar conçoit des solutions dans le transport international, la logistique et le transit de marchandises. Il collabore depuis plus de 30 ans avec Clasquin.



La réalisation de l'opération est soumise à l'autorisation préalable des autorités marocaines. Sous réserve des négociations en cours et de la levée des conditions suspensives, elle est envisagée au cours du premier semestre 2023.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.