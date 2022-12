Cegedim : Une nouvelle plateforme Claude Bernard

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Cegedim fait part du lancement d'une nouvelle plateforme Claude Bernard destinée à mieux répondre aux besoins des professionnels de santé et assurer une meilleure prise en charge des patients, notamment dans le cas de maladies graves pouvant être détectées en amont.



Basée sur l'Intelligence Artificielle, cette plateforme intègre la base de données Claude Bernard ainsi que de nombreux autres services scientifiques qui permettent de créer des liens entre les différents acteurs de santé et les systèmes d'information.



'Un module inédit pour la détection et l'adressage des patients à risque élevé de cancer du poumon a été désigné lauréat dans l'appel à projets 'Tiers lieux d'expérimentation' de la stratégie nationale Santé numérique France 2030', ajoute Cegedim.



