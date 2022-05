Cegedim : Trois nouveaux actionnaires pour Cegedim Santé

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Cegedim a annoncé lundi que Malakoff Humanis, Groupe VYV et Pro BTP allaient prendre une participation de 18% au sein du capital de Cegedim Santé, dans le cadre d'une opération valorisant sa filiale de santé à quelque 360 millions d'euros.



Les trois groupes de protection sociale vont souscrire à une augmentation de capital réservée de 65 millions d'euros, une mesure qui vient concrétiser les négociations en vue d'un partenariat stratégique initiées au mois de mars.



Dans le même temps, Cegedim Santé va acquérir auprès du Groupe VYV le périmètre de l'entité MesDocteurs, un spécialiste de la télésanté et de la télémédecine 24/7.



L'opération doit permettre à Cegedim Santé d'accélérer sa croissance, notamment en en proposant de nouvelles offres destinées aux professionnels de santé et à leurs patients.



L'idée est de profiter du mouvement de transformation numérique du secteur de de la santé engagé par le gouvernement.



Cegedim Santé, l'une des quatre activités du groupe Cegedim, propose des solutions numériques et des services pour les professionnels de santé et les patients, dont l'assistant digital de gestion des rendez-vous Maiia.



Coté à la Bourse de Paris, le titre Cegedim progressait de plus de 2% lundi matin suite à toutes ces annonces.



