Cegedim : Partenariat avec Aprium Pharmacie pour C-Media

(CercleFinance.com) - Cegedim annonce que C-Media, sa filiale de communication en pharmacie et parapharmacie d'enseigne, a signé un partenariat exclusif avec Aprium Pharmacie, premier groupement multirégional de pharmaciens indépendants, pour sa communication sur le point de vente.



Au total, 400 officines pourront bénéficier de la digitalisation des vitrines et des écrans de comptoir d'officines ainsi que la personnalisation des campagnes de communication, 150 points de vente Aprium étant déjà équipés de dispositifs outdoor et environ 170 en indoor.



Partenaire historique d'Aprium Pharmacie, C-Media accompagne ses adhérents depuis 2012 sur des opérations ponctuelles orientées sur des supports print principalement, avec une montée en puissance depuis trois ans sur la partie vitrines et merchandising.



