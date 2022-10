Cegedim : Partenariat avec Allianz en santé et prévoyance

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Allianz France et Cegedim Insurance Solutions annoncent avoir signé un partenariat stratégique sur 15 ans pour développer ensemble l'activité santé et prévoyance, en confiant la gestion de celle-ci, à Cegedim, pour une gestion optimisée des contrats.



Ce partenariat structurant repose sur une délégation de gestion à Cegedim Insurance Solutions et un transfert de compétences avec l'accueil par Cegedim des équipes Allianz France assurant aujourd'hui ces activités.



Il implique la migration progressive vers les solutions logicielles de Cegedim Insurance Solutions des portefeuilles de contrats d'assurance santé collective, santé individuelle et de prévoyance collective d'Allianz en France, soit 1,3 million de personnes protégées.



