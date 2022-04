Cegedim : Nouveau contrat pour des services de tiers payant

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Cegedim a annoncé jeudi avoir été choisi par baloo, une société de courtage, pour le déploiement de nouveaux services personnalisés de tiers payant.



Pour baloo, un courtier gestionnaire appartenant au groupe Candide, le projet doit permettre la mise en place de nouveaux services à destination des assurés et partenaires via un accès étendu au tiers payant auprès de 260.000 professionnels en France.



La solution doit couvrir 100% des établissements hospitaliers publics et 75% des établissements privés en cas d'hospitalisation.



Du côté de Cegedim, un éditeur de logiciels pour les secteurs de la santé et de l'assurance, c'est un premier contrat signé pour un service de tiers payant s'appuyant sur 'Beyond by Cegedim', son nouveau hub de services assurantiels.



