Cegedim : Le chiffre d'affaires trimestriel progresse de 1%

(CercleFinance.com) - Cegedimenregistre un chiffre d'affaires consolidéau premier trimestre2021de122,5ME soit une hausse de 1% en organique, par rapport à 2020.



L'activité est portée par le dynamisme des divisions Corporate et autres (+21,3% en organique), Data & Marketing (+5,7%) et Flux (+3,4%).



Dans ces conditions, le Groupe maintient son anticipation d'une croissance organique de l'ordre de 2% de son chiffre d'affaires et de l'ordre de 4% de son Résultat opérationnel courant en 2021.



Le Groupe n'anticipe pas d'acquisitions significatives cette année et ne communique pas de prévision ni d'estimation du bénéfice.





