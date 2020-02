Cegedim : Lancement du baromètre GERS Rupture

(CercleFinance.com) - Cegedim, à travers sa filiale GERS Data, annonce le lancement de GERS Rupture, qui permet de suivre de façon précise la disponibilité et les ruptures de médicaments remboursables, avec ou sans équivalent, sur le marché.



S'appuyant sur l'expertise dans la collecte, le traitement et l'analyse des données de santé de GERS Data, ce baromètre hebdomadaire dynamique intègre aussi, de façon instantanée, l'ancienneté des ruptures dès une semaine.



