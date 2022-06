Cegedim : Lancement de la solution Maiia Connect

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Cegedim Santé fait part de sa nouvelle solution de messagerie instantanée gratuite et sécurisée, Maiia Connect, qui 'permet aux professionnels de santé d'optimiser le parcours de soins des patients et l'organisation de leur pratique au quotidien'.



Sur web comme sur l'application mobile Maiia pro, Maiia Connect est disponible pour les médecins, paramédicaux et pharmaciens, ainsi que leurs secrétariats. Elle permet d'accéder rapidement à l'ensemble des professionnels de santé en France.



'Ainsi ce sont plus de 100.000 professionnels de santé, médecins et paramédicaux exerçant dans tous types de structures, qui peuvent d'ores et déjà échanger et partager des informations au quotidien, très simplement et en toute sécurité', souligne Cegedim.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.