Cegedim : Lancement d'une offre cybersécurité

(CercleFinance.com) - Cegedim Outsourcing, filiale de Cegedim spécialiste des métiers de l'infrastructure IT et du Business Process Outsourcing (BPO), annonce le lancement de son offre cybersécurité ESS (Endpoint Security Services) by Cegedim Outsourcing.



Tous les établissements de santé (hôpitaux, cliniques, laboratoires, Ehpads, ...) peuvent désormais souscrire à cette offre afin de sécuriser les postes de travail et serveurs de leur système d'information.



La solution est formatée pour être utilisée soit de manière globale, soit par 'briques individuelles' : failles de sécurité, antivirus nouvelle génération ou analyse des attaques avec retour à la normale.



