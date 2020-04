Cegedim : Lancement d'offre simplifiée de dématérialisation

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Dans un contexte social et économique inédit, Cegedim e-business annonce le lancement de SY by Cegedim, offre de dématérialisation disponible et opérationnelle gratuitement en 24 heures qui permet aux entreprises de faciliter la gestion de leurs factures.



La société rappelle que par une loi de fin décembre, l'État rend le recours à la facturation électronique obligatoire pour toutes les entreprises du secteur privé en prévoyant une généralisation de cette obligation selon un calendrier fixé entre 2023 et 2025.



Néanmoins, la crise sanitaire impose aux entreprises d'avoir recours à la digitalisation dès à présent. Aussi, Cegedim e-business met à disposition de ses clients dès aujourd'hui une offre simplifiée pour dématérialiser les factures clients/fournisseurs.



