Cegedim : Fusion de Docavenue et RDVmédicaux

(CercleFinance.com) - Cegedim annonce une fusion des services Docavenue et RDVmédicaux pour constituer Maiia, dans le cadre du lancement d'une nouvelle plateforme de services dédiée à la prise de rendez-vous en ligne et à la téléconsultation.



'Gestion d'agenda, prise de rendez-vous en ligne et téléconsultation, Maiia propose un nouvel écosystème de services complet, pensé pour l'amélioration du suivi patients à chaque étape du parcours de soins', explique le groupe de services pour la santé.



