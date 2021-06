Cegedim : Acquisition de Médimust

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Cegedim Santé, l'activité de Cegedim dédiée à l'accompagnement des professionnels de santé et des patients en France, annonce l'acquisition de Médimust, éditeur de logiciels pour les professionnels de santé depuis 25 ans.



Le logiciel médical de Médimust s'adresse aux médecins libéraux en exercice individuel, en centre ou en maison de santé, quelle que soit leur spécialité (psychiatrie, gériatrie, pédiatrie, gastro-entérologue, gynéco, etc.).



Installé en local, il permet de gérer l'ensemble de la consultation médicale : suivi et mise à jour du dossier patient, partage de documents et photos, gestion de la comptabilité, transmission des ordonnances électroniques, etc.



