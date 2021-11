Carmat : Première implantation d'Aeson aux Pays-Bas

(CercleFinance.com) - Carmat annonce la première implantation du coeur artificiel Aeson aux Pays-Bas, procédure réalisée par une équipe de cardiologie au centre médical universitaire (University Medical Centre) d'Utrecht, dans le cadre de l'étude PIVOT européenne.



L'UMC Utrecht est l'un des trois centres de transplantation cardiaque néerlandais et le centre d'assistance circulatoire mécanique (ACM) le plus expérimenté, ayant implanté le premier système d'ACM dans le pays en 1993.



'Aeson a désormais été implanté dans huit pays différents : Allemagne, Danemark, France, Italie, Kazakhstan, Pays-Bas, République tchèque et Etats-Unis', souligne Stéphane Piat, directeur général de la société de dispositifs médicaux.



