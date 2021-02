Carmat : Fait le point sur son étude EFS aux USA

(CercleFinance.com) - Carmat fait aujourd'hui le point sur son étude de faisabilité (EFS) aux États-Unis.



La Food and Drug Administration (FDA) américaine a accordé à Carmat l'autorisation d'utiliser la nouvelle version de son coeur artificiel dans l'EFS.



La société estime que cette dernière version devrait améliorer la sécurité et la qualité de vie des patients. Dans ce cadre, la société confirme qu'elle anticipe les premiers recrutements de l'étude au 1er trimestre 2021.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel