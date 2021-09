Carmat : Directeur des ventes pour la région DACH

(CercleFinance.com) - Carmat annonce la nomination d'Ivo Simundic au poste de directeur des ventes pour la région DACH (Allemagne, Autriche et Suisse), poste auquel il 'pilotera l'adoption et les ventes d'Aeson dans cette région stratégique'.



Directeur commercial possédant plus de 20 ans d'expérience dans les dispositifs médicaux, Ivo Simundic occupait le poste de responsable des thérapies i-cor chez Xenios AG / Fresenius Medical Care avant de rejoindre le concepteur de coeur artificiel.



