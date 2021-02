Carmat : Augmentation de capital de 50 millions d'euros

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Carmat s'inscrit en baisse vendredi matin à la Bourse de Paris après l'annonce d'une augmentation de capital de 50 millions d'euros.



Le titre, qui a perdu jusqu'à 7% dans les premiers échanges, recule actuellement de 0,5%, ce qui ramène la valeur boursière de la société autour de 407 millions d'euros.



L'action conserve néanmoins une progression de plus de 10% depuis le début de l'année.



Ce matin, le concepteur de coeurs artificiels a fait état d'un projet d'augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires d'un montant initialement prévu de 50 millions d'euros.



L'offre pourrait toutefois être portée jusqu'à un maximum de 57,5 millions en cas d'exercice intégral de la clause d'extension, précise Carmat dans un communiqué.



Le produit de l'opération doit permettre à l'entreprise de financer l'ensemble de ses activités jusqu'à mi-20222 et notamment de démarrer la commercialisation de son coeur artificiel en Europe au 2ème trimestre.



'En cas d'échec de l'opération, le groupe se retrouverait confronté à compter d'août 2021 à une insuffisance de ressources financières cumulée de 12 mois estimée à 31 millions d'euros', soulignent les analystes d'Invest Securities.



Le prix maximum de souscription des actions nouvelles sera de 28 euros par action.



