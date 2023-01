Carbios : Oddo confirme son conseil sur le titre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note de 'surperformance' sur le titre Carbios, avec un objectif de cours inchangé de 45 euros.



Le bureau d'analyses rappelle que Carbios a annoncé ce matin la finalisation d'un partenariat de long terme avec Novozymes pour la fourniture d'enzymes à l'échelle industrielle.



Novozymes va produire et distribuer les enzymes aux licenciés de Carbios. 'Cette avancée importante pour le groupe permettra la scalabilité du modèle de Carbios qui se veut asset light', indique Oddo.



L'analyste estime que cette annonce est 'une très bonne nouvelle' et qu'elle 'confirme l'intérêt de la solution Carbios dans le monde du recyclage des plastiques'.



Dans ce contexte, 'le groupe devrait donner des guidances un peu plus précises lors de la présentation de ses résultats annuels début avril', avance le broker.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.