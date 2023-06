Carbios : Le titre chute après l'augmentation de capital

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le titre Carbios accuse l'une des plus fortes baisses du marché parisien jeudi matin, en réaction à d'une augmentation de capital de 122 millions d'euros destinée à soutenir ses projets industriels.



L'entreprise de biotechnologie, qui développe des procédés pour réinventer le cycle de vie des plastiques et textiles, prévoit d'émettre 4,8 millions d'actions nouvelles à un prix de souscription unitaire de 25,32 euros.



Ce prix représente une décote de 37% par rapport au cours de clôture de l'action le jour précédant la date d'approbation du prospectus, soit 40,10 euros, en date du 20 juin.



Vers 9h30, l'action Carbios chutait de 13%.



L'augmentation de capital, susceptible d'être portée à 141 millions d'euros en cas d'exercice intégral de la clause d'extension, doit permettre à la société de déployer son projet industriel et commercial 'à grande échelle'.



Carbios a en effet l'intention de mettre en service dès 2025, en France, la première usine au monde de biorecyclage des plastiques PET, en partenariat avec Indorama Ventures.



L'investissement, estimé à 230 millions d'euros, devrait être pris en charge par Indorama Ventures à hauteur de 110 millions d'euros.



Le financement par Carbios de 120 millions d'euros comprendrait un financement à hauteur de 42,5 millions d'euros de l'État et de la région Grand-Est.



Le solde, soit environ 77,5 millions d'euros, proviendra de la trésorerie disponible et d'une partie du produit de l'émission.



Dans le cadre de l'opération, chaque actionnaire de la société recevra un DPS par action, sachant que sept DPS permettront aux titulaires de souscrire à trois nouvelles actions.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.