CAPGEMINI : Vers une accélération des dégagements

(BFM Bourse) - La mise en œuvre d'une stratégie de couverture s'impose, dans les conditions de marchés actuels. Pour répondre à ce besoin, une opération "short" sur l'action CAPGEMINI est une réponse parfaitement adaptée.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

A la suite de son mouvement de capitulation, à savoir dès le 19 et 20 mars sur bougies remarquables et comparables, le titre de la société de conseils en technologie et ingénierie a développé une réaction ample de contestation, légitime et à l'aune des pertes initiales. La création de points hauts a dans un premier temps été aisée, et forte (26/03, 14/04), puis poussive (29/04, 07/05), puis inexistante, le tout dans des volumes qui se sont épuisés. Ces points hauts sont désormais décroissants (07/05, 20/05), et une petite figure chartiste en épaule, tête épaule s'est dessinée au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours (en bleu foncé). La ligne de cour (encolure, ou neckline) est proche de 80 euros.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnés, notre avis est baissier sur l'action CAPGEMINI à court terme.

L'équipe de TradingSat.com propose donc aux investisseurs actifs de miser sur ce scénario baissier, en vendant à découvert le titre CAPGEMINI au cours de 83.96 € et en visant un objectif à 67.530 €. Il est vivement recommandé de placer un ordre stop à 90.800 €.

Le conseil CAPGEMINI Négatif 83.960 € Objectif : 67.530 € Potentiel : +19.57 % Stop : 90.800 € Résistance(s) : 90.700 / 100.000 / 120.900 Support(s) : 67.520 / 51.780 / 50.000

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

