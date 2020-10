CAPGEMINI : Pull back à exploiter

(BFM Bourse) - Nos analystes ont repéré une excellente configuration graphique sur l'action CAPGEMINI, que les investisseurs les plus actifs pourront travailler, sur les niveaux de cours actuels.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

+134% entre le point bas de la crise et le plus de cet été, l'action CAPGEMINI marque le pas. Une situation légitime dans un contexte de marché fragile mais cela n'entache en rien sa dynamique de fond toujours haussière au-dessus de la MM100 en orange. Le repli de ces derniers jours pourrait être mis à profit en vue d'une poursuite du mouvement, à l'approche de ce support constitué début octobre. 114.25 € serait un premier objectif avant de viser plus ambitieux sur les plus hauts annuels à 120 €. La configuration serait dégradée en Daily sous 106.90 €.

Attention, elle publiera ses résultats trimestriels le 27 octobre.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnés, notre avis est haussier sur l'action CAPGEMINI à court terme.

Les investisseurs actifs prendront position à l'achat sur le titre CAPGEMINI au cours de 109.500 € avec un objectif à 120.000 € en ligne de mire. Ils protégeront leur capital en plaçant un stop à 105.000 €.

Le conseil CAPGEMINI Positif 109.500 € Objectif : 120.000 € Potentiel : +9.59 % Stop : 105.000 € Résistance(s) : 114.250 / 120.900 Support(s) : 106.900 / 90.700

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

