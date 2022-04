Capgemini : Le cloud et la data propulsent les revenus de Capgemini à un niveau record en début d'année

(BFM Bourse) - Le géant français des services du numérique a encore accéléré en début d'année. Fort d'une croissance record, Capgemini confirme ses prévisions financières pour l'ensemble de 2022. A ce stade, le groupe affirme ne pas avoir identifié d'impact du conflit en Ukraine sur la demande de ses clients.

Capgemini est sur un petit nuage. Le géant français des services informatiques réalise un "excellent début d'année", marqué par une nouvelle accélération de ses revenus par rapport au trimestre précédent. Mieux encore, il s'agit du "quatrième trimestre consécutif avec une croissance supérieure à 10%", se félicite le groupe. La performance est saluée par un gain de 3,94% pour le titre Capgemini peu après 10h30 à Paris, à 193,85 euros, pour s'afficher en tête du CAC 40.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

À plus de 5 milliards d'euros, l’activité du groupe a connu une nouvelle accélération en ce premier trimestre de l’année, avec une croissance de 21% à taux de change courants et de 17,7% à taux de change constants par rapport au 1er trimestre de l’année précédente. En organique -c’est-à-dire corrigée des impacts des devises et des variations de périmètre- la croissance atteint +16,3% soit 3,1 points de plus qu’au dernier trimestre 2021. Le rythme de croissance s’est même renforcé par rapport aux 12,5% observés pendant les trois derniers mois de 2021.

Cette forte croissance démontre selon Aiman Ezzat, le directeur général du groupe, "le changement de profil de croissance du groupe et [sa] capacité à gagner des parts de marché." "Nos expertises, notamment au niveau du cloud et de la data, associées à nos focus sectoriels, nous positionnent comme un partenaire de premier plan pour les transformations les plus ambitieuses de nos clients", poursuit le dirigeant.

Une croissance à deux chiffres dans toutes les régions

Dans le détail, toutes les régions où opère le groupe enregistrent une croissance à deux chiffres à taux de change constants au premier trimestre. "Cette performance reflète le renforcement des dynamiques organiques sous-jacentes par rapport au dernier trimestre 2021, observé dans la quasi-totalité des régions", indique Capgemini dans son communiqué. Les services liés au digital et au cloud, qui représentent plus des deux tiers de l’activité de Capgemini, sont également bien orientés.

Les tendances sectorielles sont aussi très positives, "toujours relativement homogènes à l’échelle mondiale." La totalité des secteurs affichent des taux de croissance en progression par rapport au dernier trimestre 2021 à l'image des services financiers ou du secteur de l’énergie et des utilities qui renoue avec la croissance après plusieurs trimestres de légère contraction.

De leur côté, les prises de commandes enregistrées entre janvier et mars ont atteint 5,47 milliards d'euros, ce qui représente une hausse de 26% à taux de change constants par rapport au 1er trimestre 2021.

Les perspectives 2022 maintenues

Concernant son effectif qui compte 340.000 employés à ce jour, Capgemini estime parvenir à "contenir les départs avec un taux d'attrition (rapport entre les départs de salariés sur les 12 derniers mois et l'effectif total) de 26%" dans un contexte où les entreprises s'arrachent les ingénieurs et techniciens des technologies numériques", a rassuré son directeur général Aiman Ezzat dans une conférence avec des journalistes rapportée par l'AFP.

Comme annoncé en février dernier, Capgemini vise pour l’exercice 2022 une croissance à taux de change constants du chiffre d’affaires comprise entre +8% et +10%. La marge opérationnelle est attendue entre 12,9% et 13,1% quand la génération de free cash-flow organique est espérée au-delà de 1,7 milliard d'euros. "Les variations de périmètre devraient représenter 1 point de croissance en bas de la fourchette visée et 2 points en haut de fourchette", prévient le géant français des services informatiques.

Passage malheureusement obligé pour les entreprises depuis quelques semaines, Capgemini a rassuré sur son exposition à l'Ukraine et à la Russie Ces deux pays représentent bien moins de 1% du chiffre d’affaires du groupe et moins de 1% de ses effectifs. À ce stade, Capgemini indique ne pas avoir identifié d'impact du conflit sur la demande de ses clients.

Sabrina Sadgui

©2022 BFM Bourse