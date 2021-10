Capgemini : Le cloud et la data boostent toujours les revenus de Capgemini, proche d'un sommet en Bourse

(BFM Bourse) - Le géant français des services du numérique a encore accéléré au 3e trimestre, ce qui lui permet de rehausser ses prévisions de chiffre d'affaires, de rentabilité et de génération de flux de trésorerie sur l'ensemble de l'année.

D'un objectif initialement formulé en début d'année d'une progression de ses ventes à changes constants comprise "entre 7% et 9%" en 2021, Capgemini vise désormais une croissance comprise entre "14,5% et 15,0%", soit son deuxième relèvement d'objectifs annuels en trois mois après celui consécutif à ses résultats semestriels - il avait alors annoncé une fourchette de "12% à 13%". À noter que la contribution des variations de périmètre (consolidation d'Altran depuis le 1er avril 2020) à l’objectif de croissance est estimée à environ 5 points, inchangé par rapport à la fin du premier semestre, ce qui signifie que Capgemini vise désormais une croissance organique comprise entre 9,5% et 10%.

Le poids lourd français de l'informatique a par ailleurs rehaussé ses prévisions de rentabilité pour l'année en cours, ciblant désormais une marge opérationnelle "supérieure à 12,7%", contre "entre 12,5% et 12,7%" en juillet dernier (et entre "12,2% et 12,4%" en début d'année), ainsi que de flux de trésorerie, anticipés "supérieurs à 1,7 milliard d'euros" contre 1,5 milliard précédemment et 1,3 milliard en janvier dernier.

Ce net relèvement des perspectives annuelles intervient "après un excellent troisième trimestre" selon les termes de Capgemini. Après son probant premier semestre (8,7 milliards d'euros de revenus sur les six premiers mois de l'année, en hausse de 17,9% à taux de change constants et de 7,1% en organique), Capgemini a de fait gardé le rythme entre juillet et septembre. Ses revenus ont progressé de 12,9% à taux de change constants par rapport au même trimestre de l’année 2020 pour s'établir à 4,55 milliards d'euros. "Sur une base organique -corrigée des impacts de changes et de variations de périmètre- le chiffre d’affaires progresse de 13,2% sur un an contre 12,9% au trimestre précédent, précise le communiqué. Une performance "d’autant plus notable que la base de comparaison est bien plus exigeante au 3e trimestre" que sur les six premiers mois de l'année, les comptes d'Altran ayant été consolidés en avril 2020.

Une action en progression de près de 50% en 2021

Cette forte croissance reflète, selon le directeur général du groupe Aiman Ezzat, "le renforcement des tendances positives des derniers trimestres sur l’ensemble des secteurs et des géographies". "Cette dynamique confirme que nous avons fait les bons choix pour positionner le groupe comme partenaire stratégique pour la transformation digitale des grandes entreprises et organisations en s’appuyant sur le cloud, la gestion des données et l’intelligence artificielle" poursuit le dirigeant.

Dans le détail, toutes les régions du groupe affichent des croissances organiques supérieures à 10% au 3e trimestre, tout comme les services liés au digital et au cloud, qui représentent plus des deux tiers de l’activité de Capgemini. Les tendances sectorielles sont également très positives, certains enregistrant même des croissances à changes constants de l’ordre de 20%, comme l'industrie (25% du chiffre d'affaires du groupe) et les biens de consommation (13% des revenus). Les prises de commandes enregistrées entre juillet et septembre ont atteint 4,6 milliards d'euros (+15% à changes constants).

Cette excellente publication est récompensée par un gain de 3,4% pour le titre Capgemini peu après 10h à Paris, à 194,45 euros, soit tout proche de son sommet annuel -et historique- touché le 23 septembre dernier à plus de 197 euros en séance. Le titre affiche par ailleurs un solide gain de 48% depuis le 1er janvier.

Quentin Soubranne - ©2021 BFM Bourse