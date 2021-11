Capgemini : Une plateforme d'IA pour trois hôpitaux espagnols

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Capgemini a annoncé mercredi que trois hôpitaux espagnols avaient recours à l'une de ses solutions d'intelligence artificielle afin d'améliorer la rapidité et la précision du dépistage du Covid-19.



Dans un communiqué, le groupe technologique indique que les hôpitaux madrilènes Ramon y Cajal et 12 de Octubre, ainsi que l'établissement barcelonais de Sant Pau, utilisent tous la plateforme d'apprentissage fédéré qu'il a développée.



Confrontés à un flux important de patients, ces centres médicaux ont associé la solution avec leurs outils de radiographie afin de pouvoir analyser un grand nombre d'images, ajoute Capgemini.



La précision dans le diagnostic du Covid obtenu dans le cadre de la phase de recherche a été de 89%, souligne le spécialiste de la transformation numérique.



