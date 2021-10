Capgemini : UBS relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - UBS réaffirme sa recommandation 'achat' sur Capgemini avec un objectif de cours relevé de 198 à 225 euros, nouvelle cible impliquant un potentiel de hausse de 13% pour le titre, au lendemain du point d'activité du groupe de services informatiques.



'Nous pensons que le travail à distance a peut-être permis structurellement à Capgemini de croître plus rapidement. Les risques liés à l'inflation des coûts augmentent, mais le pouvoir de fixation des prix devrait également en résulter', estime le broker.



S'il déclare 'manquer de superlatifs pour décrire les performances de Capgemini', UBS souligne que 'l'ajout de 20.000 employés supplémentaires au troisième trimestre signifie que le groupe est en train de gagner dans la guerre des talents'.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.