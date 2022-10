Capgemini : Stifel réitère son opinion

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Stifel maintient sa recommandation Achat et son objectif de cours de 205E sur le titre Capgemini.



'Les fondamentaux restent solides alors que nous entrons dans un ralentissement', note Stifel pour qui Capgemini est exposé 'aux dépenses discrétionnaires des entreprises et n'est donc pas imperméable aux réductions de dépenses en 2023'.



Le retour sur investissement des projets Digital & Cloud (environ 67 % du chiffre d'affaires) la part de clients existants dans le CA 23 et le pourcentage d'employés dans les pays à faible coût devraient permettre à Capgemini de mieux gérer le ralentissement imminent estime l'analyste.



'Nous prévoyons une croissance du chiffre d'affaires de 6% / 7% pour les exercices 23 et 24, supérieure à celle du consensus, ce qui se traduira par une croissance du BPA en 2022-24', continue Stifel.



Capgemini publiera ses résultats du 3T22 le 27 octobre.



