Capgemini : Stifel confirme son conseil après le CA

(CercleFinance.com) - Stifel confirme son conseil à l'achat sur la valeur avec un objectif inchangé de 230 E suite à l'annonce des chiffres du 1er trimestre 2022.



' Nous sommes enthousiasmés par l'accélération généralisée de la croissance du chiffre d'affaires au 1er trimestre et nous nous attendons à ce que la dynamique du chiffre d'affaires reste robuste au 2T22 grâce à l'augmentation des effectifs de 24% et des commentaires optimistes de la direction sur la demande actuelle ' indique l'analyste.



Stifel estime que les prévisions d'expansion de la marge opérationnelle pour l'exercice 2022 sont tout à fait réalisables, étant donné l'effet de levier du modèle économique des services informatiques et la dynamique du chiffre d'affaires.



' Nous maintenons notre opinion positive sur Capgemini en raison de la croissance constante du chiffre d'affaires grâce à une croissance à deux chiffres des services Cloud, Data & AI et Industrie Intelligente, et la croissance constante du chiffre d'affaires des services d'industrie intelligente, et l'expansion constante de la marge d'exploitation dans les prochaines années ' rajoute le bureau d'analyses.



L'analyste vise une croissance organique du chiffre d'affaires de 9,2 % au deuxième trimestre et de 10 % pour l'exercice 2022 (par rapport aux prévisions de croissance du chiffre d'affaires du CC de 8 à 10 % pour l'exercice 22).



' Nous nous attendons à ce que les marges d'exploitation s'améliorent de manière constante pour atteindre 13,7% pour l'exercice 2024 contre 12,9% pour l'exercice précédent '.



