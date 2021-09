Capgemini : Signe un partenariat de six ans avec la Ryder Cup

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Capgemini annonce aujourd'hui un partenariat de six ans avec la Ryder Cup, une prestigieuse compétition biennale de golf administrée par l'association des golfeurs professionnels (PGA) des Etats-Unis et Ryder Cup Europe.



'Fournisseur Officiel' de la Ryder Cup 2021 qui débutera demain dans le Wisconsin (USA), Capgemini sera ensuite 'Partenaire mondial' lors des prochaines éditions de 2023 (à Rome), 2025 (à New-York) et 2027 (en Irlande).



Capgemini poursuit ainsi sa stratégie de sponsoring de grands événements sportifs mondiaux et mettra en avant son expertise en transformation digitale à l'occasion de ses tournois emblématiques rassemblant tous les deux ans les meilleurs joueurs de la discipline.





