Capgemini : Retenu avec Google par un électricien malais

(CercleFinance.com) - Capgemini a annoncé vendredi avoir été sélectionné aux côtés de Google Cloud pour déployer de nouvelles méthodes de travail 'agiles' chez la compagnie d'électricité malaise Tenaga Nasional Berhad (TNB).



Les deux groupes technologiques ont été retenus en vue d'établir une stratégie en matière d'interfaces de programmation d'applications (API), des intermédiaires qui permettent aux applications d'interagir entre elles.



L'accord prévoit également l'implantation de la solution ​Apigee API Management Platform de Google Cloud, un système de gestion des API permettant de programmer et d'interconnecter les services digitaux proposés par l'entreprise.



D'après Capgemini et Google, cette infrastructure digitale 'ouverte' va offrir à TNB la flexibilité nécessaire pour développer ses échanges avec l'extérieur, concrétiser de nouvelles sources de revenus et accélérer sa capacité d'innovation.



Tenaga Nasional Berhad revendique plus de neuf millions de clients à l'heure actuelle.



