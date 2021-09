Capgemini : Rejoint le Stanford Digital Economy Lab

(CercleFinance.com) - Capgemini annonce aujourd'hui rejoindre le Stanford Digital Economy Lab (S-DEL), de l'Université de Stanford (Californie) en tant que première entreprise membre affiliée.



L'entreprise contribuera à la mission du Lab, qui consiste à comprendre l'impact de l'économie numérique et son rôle dans la création d'une société inclusive et égalitaire.



Le S-DEL est un nouveau groupe de recherche interdisciplinaire qui étudie comment les technologies numériques transforment le travail, les organisations et l'économie vers un monde de prospérité partagée, précise Capgemini.



