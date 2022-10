Capgemini : Rachat du spécialiste de l'IA Quantmetry

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Capgemini a annoncé vendredi la signature d'un accord en vue d'acquérir Quantmetry, une opération destinée à enrichir ses compétences en conseil en intelligence artificielle et dans le traitement des données.



Créé en 2011 et basé à Paris, Quantmetry est un cabinet de conseil indépendant spécialisé dans la modélisation mathématique des données et le développement de solutions technologiques pour l'intelligence artificielle (IA).



Ses clients sont pour la plupart des grands acteurs français de l'industrie, l'énergie, la distribution, la grande consommation et l'assurance.



Dans un communiqué, Capgemini explique que ce rachat va lui permettre de renforcer ses compétences dans l'Hexagone en matière de transformation des données à l'échelle et de développement de produits et services innovants.



L'opération, dont les termes financiers n'ont pas été dévoilés, devrait être finalisée dans les prochains jours.



