Capgemini : Plan de recrutement en cybersécurité en France

(CercleFinance.com) - Capgemini fait part de son ambition de recruter en 2022 plus de 400 experts en cybersécurité en France, afin notamment d'anticiper les besoins d'un marché en forte croissance et d'accélérer l'innovation dans ce domaine.



Les profils visés vont du jeune diplômé aux experts confirmés aussi bien en conseil stratégique ou opérationnel (analyse des risques, gouvernance) qu'en expertise technique (architectes cyber, experts IAM, auditeurs en sécurité des systèmes d'information).



Rassemblés dans un pôle unique, les 800 experts en cybersécurité du groupe en France délivrent des services de bout-en-bout tels que l'audit, la sécurité des identités et des accès (IAM), la réponse à incident ou l'intervention rapide avant et pendant une attaque.



