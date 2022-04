Capgemini : Partenariat avec Peugeot Sport

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Capgemini indique former un partenariat pluriannuel avec Peugeot Sport pour permettre à l'équipe en charge du programme Peugeot 9X8 de s'appuyer sur des outils numériques performants et ainsi optimiser et accélérer le développement de son Hypercar hybride.



L'équipe Peugeot Sport prépare son arrivée dans la discipline l'été prochain et fait appel à Capgemini, dont l'approche 'sera en mesure d'améliorer les performances de son Hypercar hybride révolutionnaire en simulation et en conditions réelles de course'.



La Peugeot 9x8 est engagée dans le Championnat du Monde d'Endurance (FIAWEC), une compétition internationale de sport automobile qui se déroule en plusieurs épreuves dont les 24 Heures du Mans.



