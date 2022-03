Capgemini : Partenaire de la Coupe du monde de rugby

(CercleFinance.com) - Capgemini a annoncé hier devenir partenaire mondial des Coupes du Monde de Rugby 2021 (jouée en octobre/novembre 2022 en Nouvelle-Zélande) et 2025.



La société devient aussi partenaire mondial duWXV, la nouvelle compétition mondiale annuelle de rugby féminin qui débutera en 2023.



Capgeminia également prolongé sonpartenariat avec World Rugby devenant ainsi partenaire mondial du programme Women in Rugby qui soutient le rugby féminin sur le terrain et en dehors.



