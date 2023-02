Capgemini : Objectif de cours relevé chez Invest Securities

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Invest Securities réitère son opinion 'achat' sur Capgemini avec un objectif de cours relevé de 200 à 220 euros, offrant un potentiel de +21%, après un exercice 2022 jugé 'de très haute volée' pour le groupe de services informatiques.



'Capgemini est dans une situation très confortable pour aborder un exercice 2023 qui ne sera pas aussi enthousiasmant, mais qui pourrait réserver d'agréables surprises, surtout au regard des guidances prudentes fournies par le management', estime l'analyste.



Invest Securities rappelle que la direction est souvent très précautionneuse dans l'exercice des objectifs. 'En outre, nous pensons que Capgemini est bien positionné pour continuer à gagner des parts de marché et profiter d'éventuelles opportunités M&A', ajoute-t-il.



