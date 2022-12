Capgemini : Morgan Stanley dégrade sa recommandation

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Morgan Stanley a dégradé lundi sa recommandation sur le titre Capgemini de 'surpondérer' à 'pondérer en ligne', avec un objectif de cours relevé de 219 à 221 euros.



Dans une étude consacrée au secteur européen de la technologie, le bureau d'études rappelle que le groupe de conseil français a généré une croissance 'exceptionnelle' cette année, bien supérieure au secteur des services informatiques.



Une performance qui illustre, selon lui, le solide positionnement du portefeuille de la société vers les applications les plus recherchées depuis l'apparition de la pandémie.



Après une performance 'record' attendue en 2022, Morgan Stanley prévoit néanmoins un ralentissement 'significatif' de la croissance organique du groupe en 2023, à 3%, alors que le consensus vise plutôt 5%.



D'après l'analyste, cette décélération devrait limiter le potentiel haussier sur la valeur, en dépit des parts de marché que continue de remporter la société.



Expliquant adopter une approche 'défensive' sur le secteur, Morgan Stanley fait d'ASML, Sage et SAP ses valeurs à privilégier à l'approche de 2023.



