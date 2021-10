Capgemini : Mis à l'honneur par IDC MarketScape

(CercleFinance.com) - Capgeminia annoncé aujourd'hui avoir été positionné dans la catégorie 'Leaders' de l'IDC MarketScape :Worldwide Smart Manufacturing Service Providers 2021 Vendor Assessment.



Capgemini a été reconnu pour ses capacités de fournisseur et ses stratégies futures dans la réalisation de projets de fabrication intelligente de bout en bout.



Le modèle d'évaluation des fournisseurs d'IDC MarketScape est conçu pour fournir un aperçu de la compétitivité des fournisseurs de TIC (technologies de l'information et de la communication) sur un marché donné.



