Capgemini : Le titre chute, un analyste n'est plus à l'achat

(CercleFinance.com) - Le titre chute de près de -3% alors qu'Invest Securities a abaissé aujourd'hui sa recommandation sur le titre.



Après une progression de 109% depuis son passage à 'achat' le 28 octobre, Invest Securities dégrade son conseil sur Capgemini à 'neutre', considérant que son objectif de cours ajusté de 220 à 221 euros 'ne permet plus de justifier d'un potentiel suffisant'.



'Si l'entreprise de services numériques a remarquablement résisté pendant la crise sanitaire avant de rebondir de façon non moins remarquable en 2021, la valorisation a été beaucoup plus vite que le relèvement des attentes', pointe l'analyste.



Selon lui, elle atteint aujourd'hui '17,6 fois en VE/EBITA NTM, +34% supérieure à la moyenne cinq ans (13,1 fois), alors même que les bases de comparaison vont devenir moins favorables et que la trajectoire du groupe devrait moins surprendre'.



