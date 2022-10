Capgemini : Le groupe obtient la certification EDGEplus

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Capgemini annonce aujourd'hui avoir obtenu les certifications EDGE Assess et EDGEplus à l'échelle Groupe, démontrant un fort engagement pour l'égalité hommes-femmes et la prise en compte de l'intersectionnalité dans toutes ses dimensions - à savoir l'ethnicité, le genre, l'orientation sexuelle, l'âge, la nationalité et le handicap.



Alors que le Groupe et certaines de ses entités locales avaient déjà obtenu la certification EDGE (uniquement liée à l'égalité hommes-femmes) ces dernières années, Capgemini a désormais également obtenu en 2022 la certification EDGEplus sur le périmètre plus large de l'équité intersectionnelle, au niveau Groupe.



' Nous sommes fermement convaincus que la diversité de nos équipes, ainsi que notre forte culture inclusive, sont essentielles au succès de nos activités', a réagi Shobha Meera, directrice de la Responsabilité Sociale d'Entreprise (RSE) chez Capgemini et membre du Comité exécutif du Groupe.



