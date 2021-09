Capgemini : Lance une offre durable, 'Stratégie Net Zero'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Capgeminilance aujourd'hui sa seconde offre développement durable, 'Stratégie Net Zero', visant à permettre à ses clients de concrétiser leurs objectifs climatiques en s'appuyant sur l'expertisedu Groupe.



Capgemini poursuit ainsi une double ambition: celle de parvenir à laneutralité carbone de ses opérations d'ici à 2025 et de ' zéro émission nette ' d'ici à 2030 d'une part, et celle d'accompagnerses clients à économiser 10 millions de tonnes de CO2 d'ici à 2030 de l'autre.



Enutilisant des objectifs fixés scientifiquement et en s'appuyant sur une décennie d'expertise, Capgemini travaille ainsi avec ses clients pour définir leur vision, leur trajectoire et leur feuille de route vers la décarbonation.



'Notreoffre Stratégie Net Zero, alimentéepar les données et les dernières technologies, est conçu pour aider les clients à passer des engagements aux résultats ',résumeCyril Garcia, directeur général de Capgemini Invent.



